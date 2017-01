Animali: Eurispes, cane o gatto in una casa su 3, metà da strada o canili

26 gennaio 2017- 12:24

Meno cure mediche e interventi chirurgici per il pet a causa della crisi

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute/Labitalia) - Gli italiani amano gli animali domestici. Anche se il loro numero nelle nostre case è in calo (-10%), E a causa della crisi molti (41%) hanno rinunciato a prendere altri animali, in un'abitazione su 3 (33%) troviamo almeno un cane (62%) o un gatto (40,8%), salvati in oltre la metà dei casi dalla strada o presi in un canile (e simili). Emerge dal 29° 'Rapporto Italia 2017' dell'Eurispes. La spesa media mensile per i pet non oltrepassa i 50 euro nell'80% dei casi (+6,4% rispetto al 2016).Tra coloro che posseggono un animale, il 34,4% lo ha acquistato in un negozio, mentre il 22,1% lo ha preso in un canile (e simili), il 30,4% ha adottato un animale abbandonato e il 31,3% lo ha ricevuto in regalo. A causa delle ristrettezze economiche, il 17,3% di chi ha un animale ha rinunciato alle cure mediche o agli interventi chirurgici costosi, mentre il 15,4% ha ridotto la spesa per i medicinali. Il 25% ha ridotto le visite veterinarie e il 39% ha acquistato cibo meno costoso.