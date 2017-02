Animali: in ufficio con Fido, in Scozia il birrificio dog friendly

22 febbraio 2017- 12:00

Una settimana di 'congedo parentale' per chi adotta cane

Roma, 22 feb. (AdnKronos Salute) - Lavoro sì, ma 'a prova di cane'. La BrewDog, fabbrica di birra scozzese, da sempre dog friendly, mette a punto l'ultima strategia per favorire il rapporto con Fido: una settimana di 'congedo parentale' per i dipendenti che adottano o comprano un cane e poi la possibilità di portarli a lavoro. "Non è facile andare a lavorare ed educare il cane al tempo stesso e molti nostri dipendenti hanno amici a quattro zampe a casa - spiega il fondatore della BrewDog, James Watt, come riporta una nota dell'Aduc - Vogliamo essere di aiuto e far sì che i proprietari abbiamo il tempo necessario per accogliere il nuovo componente della famiglia". Watt e Martin Dickie hanno creato la BrewDog nel 2007 con il loro cane Bracken. E oggi a fargli compagnia, nella sede del birrificio nell'Aberdeenshire, ci sono altri 50 compagni considerati come componenti del personale. "A noi interessano due cose: il personale e la birra. Inoltre amiamo i cani", dicono i proprietari del birrificio. La misura di congedo sarà valida anche nella nuova sede di Columbus in Ohio, Usa.D'altronde - sottolinea l'Aduc - numerosi studi dimostrano che condividere l'ambiente di lavoro con cani e gatti abbia un'influenza positiva sui dipendenti: diminuisce i livelli di stress, favorisce la socializzazione e la collaborazione tra colleghi e quindi anche la produttività. E sono tante anche le aziende sempre più amichevoli nei confronti degli animali. Negli Stati Uniti, ad esempio, Amazon e Google permettono l'ingresso in ufficio anche a cani e gatti. In Italia Google e Nintendo (sede Vimercate) hanno lanciato i 'Pet friday', i venerdì in cui tutti i dipendenti possono portare con sé il proprio animale domestico. E anche Purina, l'azienda che produce cibo per animali ha avviato 'Pets@work', l'iniziativa che valorizza la relazione fra persone e animali di casa anche sul posto di lavoro con una piccola area tutta per loro. Nella sede di Mars Italia, ad Assago, una volta al mese si svolge inoltre il 'Pet friendly day', una giornata d'ufficio a porte aperte per il proprio amico a quattro zampe.