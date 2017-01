Animali: intelligenza felina, studio giapponese promuove memoria gatti

25 gennaio 2017- 12:49

Sfatando il mito della superiorità dei cani

Roma, 25 gen. (AdnKronos Salute) - La rivincita dei felini. Scienziati giapponesi promuovono la memoria dei gatti: questi animali hanno totalizzato risultati positivi simili a quelli dei cani in alcuni test di memoria. E questo, secondo i ricercatori, suggerisce che potrebbero essere altrettanto intelligenti. Insomma, vacilla la presunta superiorità dei migliori amici dell'uomo. Lo studio - che coinvolge 49 gatti domestici - mostra che i felini possono rievocare ricordi di esperienze piacevoli, come quando e dove è stato divorato il proprio snack preferito. Anche i cani possono farlo: rievocare, cioè, un ricordo unico di un evento specifico, meccanismo conosciuto come memoria episodica. Gli esseri umani spesso cercano di ricostruire eventi del passato, come ad esempio cosa hanno mangiato a colazione, ma anche il primo giorno di scuola, un nuovo lavoro o un matrimonio. Queste memorie sono uniche per ogni singola persona. Saho Takagi, psicologa dell'Università di Kyoto, ha spiegato che anche i gatti, così come i cani, utilizzano i ricordi di una singola esperienza passata, e questo suggerisce che hanno una memoria episodica simile a quella degli esseri umani. "La memoria episodica è correlata alla funzione introspettiva della mente, e il nostro studio può implicare un tipo di consapevolezza nei gatti", ha detto l'esperta, autrice della ricerca su 'Behavioural Process', intervistata sulla 'BBC News'. "Una speculazione interessante è che i gatti possano provare piacere ricordando la loro esperienza, proprio come gli esseri umani".Il team ha cercato di capire se i gatti potevano ricordare da quale ciotola avevano mangiato, dopo un intervallo di 15 minuti. E hanno scoperto che questi felini hanno memoria di ciò che hanno mangiato e di dove si trovava la ciotola 'giusta'. Inoltre il test ha riguardato un breve lasso di tempo, ma per il team i gatti possono ricordare queste cose per periodi molto più lunghi. Non solo, secondo i ricercatori i felini darebbero del filo da torcere ai cani in vari test mentali, incluse le risposte a gesti, emozioni ed espressioni facciali umane. "Capire i gatti più profondamente aiuta a stabilire migliori relazioni gatto-uomo", ha detto Takagi. Insomma, "i gatti possono essere intelligenti come i cani, al contrario di quanto spesso si è portati a credere".