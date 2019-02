4 febbraio 2019- 14:42 Animali: ricerca, plastica nel 58,2% delle Caretta caretta Sono i primi dati del progetto Indicit di cui Ispra è partner

Roma, 4 feb. (AdnKronos Salute) - Su 1.316 esemplari di Caretta caretta analizzati, ben il 58,2% ha ingerito oggetti di plastica, principalmente usa e getta. Sono 804 le tartarughe marine con residui di plastica nell'apparato digerente, mentre altri resti sono stati trovati nei residui fecali di 407 esemplari. A rilevarlo è il progetto biennale Indicit finanziato dalla Commissione europea, partito dalle tartarughe per analizzare quale sia il reale impatto della plastica sulla fauna marina. I risultati finali saranno pubblicati a breve, ma intanto sono stati resi noti questi primi dati. I dati mostrano inoltre quanto gli oggetti di plastica si spostino da un mare all'altro per mezzo delle correnti marine, anche su grandi distanze. Ad esempio, nello stomaco di tartarughe spiaggiate in Italia è stato rinvenuto l'involucro di uno snack francese, insieme a cannucce, tappi, lenze e ami. Ispra è partner del progetto che ha impiegato sul campo ricercatori di setti Paesi (Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Turchia e Tunisia). L'ampia distribuzione geografica della Caretta caretta, la presenza in differenti habitat e la caratteristica di ingerire i rifiuti marini fanno della specie un buon indicatore per valutare l'impatto della plastica sulla fauna marina.