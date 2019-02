28 febbraio 2019- 17:29 Animali: squalo grigio del reef, -70% in Nuova Caledonia Lo rileva una ricerca secondo la quale la colpa è legata alla presenza umana

Roma, 28 feb. - (AdnKronos Salute/Dpa) - E' in declino in Nuova Caledonia la popolazione di squalo grigio del reef (Carcharhinus amblyrhynchos), specie che vive nelle zone lungo le barriere coralline. Non solo: questo squalo ha cambiato anche il proprio comportamento a causa della convivenza con l'uomo che, nel Pacifico, ha ridotto la presenza della specie del 70%. Lo rileva uno studio pubblicato su 'Nature Scientific Reports', per il quale sono stati realizzati oltre 350 video subacquei allo scopo di raccogliere dati.L'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) ha classificato la specie come "quasi minacciata", soprattutto a causa delle catture che avvengono durante le attività di pesca e al basso tasso di riproduzione di questo squalo. Il cui declino può avere impatti negativi sulle barriere coralline perché "la presenza di questi predatori è fondamentale per la salute di questi sistemi", spiega Jean-Baptiste Juhel, autore principale della ricerca.