26 agosto 2019- 17:56 Animali: vertice Trento-Bolzano su orso M49, 'rafforzare coordinamento'

Roma, 26 ago. (AdnKronos Salute) - Incontro tecnico stamani fra il personale delle Province autonome di Trento e Bolzano per discutere i possibili sviluppi della gestione di M49, l'orso che da qualche giorno ormai staziona nella zona del passo degli Oclini, al confine fra i territori delle due Province. Alla riunione hanno preso parte per la Pa di Trento il responsabile del Servizio foreste e fauna Giovanni Giovannini, e il coordinatore del Settore grandi carnivori Claudio Groff, e per l'Alto Adige il direttore dell'Ufficio caccia e pesca della Pa di Bolzano Luigi Spagnolli. "Al termine del colloquio - informa la Pa di Trento - si è convenuto che va rafforzato il coordinamento già esistente per ogni attività di monitoraggio e presidio sulla zona di confine dove l'orso si trova in questo momento. Il coordinamento è garantito tramite una trasmissione reciproca in tempo reale delle informazioni utili, che vanno anche trasferite all'esterno, verso i media e la popolazione. Continueranno ad essere costantemente informate anche le amministrazioni comunali interessate dalla presenza del plantigrado. Eventuali azioni di cattura nella zona di confine, infine, verranno condotte in modo congiunto dalle due amministrazioni".