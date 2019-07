18 luglio 2019- 17:42 Animali: Wwf, -30% oranghi in aree vicine a piantagioni olio palma Borneo

Roma, 18 lug. - (AdnKronos Salute/Dpa) - Le popolazioni di oranghi del Borneo sono diminuite del 30% in 15 anni nelle aree in cui sono presenti grandi piantagioni di palma da olio, mentre rimangono stabili all'interno di foreste ben gestite e dove c'è una limitata attività di caccia. Lo denuncia uno studio del Wwf sulla popolazione degli oranghi in pericolo di estinzione in Sabah, lo stato malese nel nord-est del Borneo, pubblicato su 'Plos One'.Le popolazioni di oranghi più numerose, composte da circa 5.500 individui, si trovavano all'interno di foreste gestite e disboscate in modo sostenibile negli altipiani centrali del Sabah, dove la popolazione è rimasta stabile negli ultimi 15 anni. Ma nelle aree forestali circondate da vaste piantagioni dedicate alla produzione di olio di palma, come a Kulamba e Tabin, nella parte orientale del Sabah, il numero di oranghi è sceso del 30% e del 15% rispettivamente tra il 2002 e il 2017.La foresta di pianura nel Sabah è l'habitat più importante per gli oranghi, ma il disboscamento e l'agricoltura intensivi degli ultimi 50 anni hanno causato una massiccia perdita e frammentazione dell'habitat, che ha portato a un drastico calo del loro numero. La Malesia, secondo produttore mondiale dopo l'Indonesia, esporta l'olio di palma che viene utilizzato in molti prodotti dalla crema al cioccolato al rossetto, un comparto che vale miliardi di dollari e migliaia di posti di lavoro.