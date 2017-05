Anziani: morto uomo più longevo al mondo, 146 anni su documenti

2 maggio 2017- 12:53

Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) - E' morto, in Indonesia, l'uomo più vecchio al mondo, almeno secondo la sua carta d'identità, che riporta come data di nascita il 31 dicembre 1870: sarebbe vissuto, dunque, 146 anni. Mbah Gotho, della provincia di Giava centrale - si legge sul Telegraph online, che cita fonti locali - è stato portato in ospedale lo scorso 12 aprile per l'aggravarsi delle condizioni di salute, ma ha voluto essere riportato a casa per trascorrere gli ultimi momenti con la famiglia. Solo lo scorso anno gli addetti dell'anagrafe locale sono riusciti a confermare come vera la data di nascita sui documenti dell'uomo, anche se i risultati non sono stati verificati da un ente indipendente. Gotho, sopravvissuto a 10 fratelli, 4 mogli e anche ai figli, raccontava di non aver poi tanta voglia di vivere così a lungo. E a chi gli chiedeva il segreto della sua longevità, rispondeva semplicemente "la pazienza".