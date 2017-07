Anziani: testata 'pozione di Obelix', mix ingredienti ridà forza ai muscoli

19 luglio 2017- 10:12

Abbinata a esercizio fisico ha portato ad aumento massa magra in over 70

Milano, 19 lug. (AdnKronos Salute) - - Se la si dovesse raccontare come una favola, sarebbe l'equivalente della pozione magica che ha dotato di una forza sovrumana Obelix, uno dei leggendari protagonisti del fumetto francese Asterix ambientato nell'antica Gallia. Ma questa non è una storia di fantasia. E' il resoconto di un serio studio scientifico su un mix di ingredienti combinati in una formula 'pronta da bere', in grado secondo gli scienziati che l'hanno testato di migliorare notevolmente la forza fisica di una coorte in crescita: quella degli anziani. La ricetta include ingredienti che da soli avevano già dimostrato di combattere la sarcopenia, cioè il deterioramento della massa muscolare e della forza, fenomeno normale dell'invecchiamento. L'intuizione del team è stata di combinarli insieme e testarli a questo scopo. Proteine del siero del latte, creatina, vitamina D, calcio, olio di pesce: il cocktail è al centro di uno studio pubblicato sulla rivista 'Plos One'. La sarcopenia può aumentare il rischio di cadute e di disturbi metabolici e portare gli anziani ad aver bisogno di essere assistiti, sottolineano gli autori, scienziati della canadese McMaster University. I senior che fanno poco per impedire la progressione della sarcopenia "vanno verso una condizione in cui alcune semplici attività quotidiane, come alzarsi da una sedia o salire le scale, risultano per loro molto difficili se non impossibili", osserva lo scienziato principale, Stuart Phillips, professore del Dipartimento di kinesiologia e membro dell'Istituto per la ricerca sull'invecchiamento della McMaster. Obiettivo della ricerca condotta dal team: valutare se il consumo giornaliero del mix di ingredienti individuati porta un guadagno in termini di forza e di massa magra. Gli autori hanno reclutato due gruppi di uomini dai 70 anni in su: uno ha preso il supplemento nutrizionale multi-ingrediente per 6 settimane senza un regime di esercizio fisico, l'altro un placebo. Dopo questo periodo i due gruppi, continuando a prendere l'integratore o il placebo, hanno intrapreso anche un programma di allenamento progressivo di 12 settimane. "Abbiamo scelto una combinazione di esercizi per ottenere un vantaggio massimo in termini di fitness e forza muscolare", spiega Gianni Parise, co-leader scientifico dello studio. "So che molti pensano che le persone anziane non possono fare quel tipo di attività, ma è semplicemente falso". E i risultati dello studio "sono stati più impressionanti di quanto ci aspettassimo", assicura Kirsten Bell, uno studente Phd che ha lavorato alla ricerca. Solo nelle prime 6 settimane, riportano gli scienziati, il supplemento ha portato a un guadagno di 700 grammi nella massa magra, la stessa quantità di muscoli che questi uomini avrebbero perso in un anno. Dopo la fase in cui è stato abbinato anche l'esercizio fisico 2 volte a settimana, i partecipanti allo studio hanno poi notato maggiori guadagni di forza, soprattutto se confrontati con l'altro gruppo al quale era stato somministrato il placebo. "Chiaramente l'esercizio è una parte fondamentale del profondo miglioramento della salute dei nostri soggetti - commenta Bell - ma ci entusiasmano i miglioramenti che il supplemento da solo e in combinazione con l'attività fisica è stato in grado di apportare". Gli autori puntano ora a continuare il lavoro includendo anche donne anziane e gruppi diversi che possano beneficiare di un integratore mirato a migliorare la salute dei muscoli.