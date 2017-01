Bellezza: 'Daddy Makeover' da Gb a Italia, in aumento ritocchi per i papà

27 gennaio 2017- 15:14

Il chirurgo, più richieste da uomini 45-55 anni

Roma, 27 gen. (AdnKronos Salute) - Si chiama 'Daddy Makeover' l'ultima tendenza in fatto di bellezza maschile: arriva dai Paesi anglosassoni e coinvolge sempre più uomini a cavallo dei quarant’anni, di solito sposati e padri, che decidono di sottoporsi a un restyling per correggere i cedimenti di corpo e viso. Un trend che si sta diffondendo anche in Italia, afferma il chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico Alessandro Gennai del centro Cem (chirurgia estetica maschile) di Bologna. "Gli interventi di chirurgia e medicina estetica nel nostro centro - spiega - sono aumentati di oltre il 15% e tra questi molti uomini sono professionisti tra i 45 e i 55 anni, che dopo la nascita del primo o secondo figlio si guardano allo specchio e voglio riprendersi cura del proprio aspetto"."Molti papà - prosegue - tendono ad avere una vita più sedentaria, una alimentazione meno attenta e, in definitiva, si curano meno. Inevitabilmente tendono ad accumulare qualche chilo di troppo a livello addominale e dei fianchi". A questo può aggiungersi "un precoce invecchiamento cutaneo del viso, che contribuisce a non piacersi più davanti allo specchio". E così i papà decidono di sottoporsi al 'daddy makeover'. Tra gli interventi più richiesti, elenca Gennai, "c'è la liposuzione, efficace per eliminare quella pancetta che non se ne va neanche con l’esercizio fisico. Questo intervento a volte viene completato con un minilift addominale per ridonare la giusta tensione alla pelle. Altro intervento molto richiesto è il trattamento del seno prominente, che si corregge con la liposcultura. Il seno in eccesso maschile negli over 40 è quasi sempre dovuto ad un accumulo adiposo"."Per il viso invece - prosegue - sono sempre più apprezzati quei ritocchi che, pur conservando la mascolinità, cancellano qualche anno conferendo un aspetto più giovane e fresco: quindi botulino e filler, mentre tra gli interventi chirurgici il lifting endoscopico (Mivel), non lasciando cicatrici visibili, è particolarmente gradito dagli uomini. Anche l’impianto di staminali di origine adiposa per rigenerare la pelle del viso è molto efficace. Per borse e occhiaie - conclude il chirurgo - la blefaroplastica è sempre in prima posizione e garantisce una rinfrescata allo sguardo".