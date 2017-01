Bellezza: l'indagine, ritocchi al seno e al naso tra i trend del 2017

11 gennaio 2017- 13:19

Roma, 11 gen. (AdnKronos Salute) - Mastoplastica additiva e rinoplastica: saranno questi gli interventi più richiesti per il 2017 secondo le previsioni realizzate da Estetica24.com, la piattaforma italiana che aiuta le persone, che desiderano migliorare il proprio aspetto con l'intervento di chirurgia estetica e plastica, a trovare il chirurgo plastico più adatto alle loro esigenze. La previsione si basa su 600 richieste ricevute nel mese di dicembre sul portale, incrociate con i dati dell'ultimo anno.Secondo la piattaforma, che mette in relazione oltre 100 chirurghi plastici con i futuri pazienti, le aree geografiche più 'calde' da cui arriveranno richieste per la mastoplastica additiva saranno la Campania, con Napoli capofila, seguita da Lazio, Emilia Romagna e Lombardia. Per quanto riguarda l'intervento di rinoplastica, le regioni da cui arriveranno più richieste saranno anche in questo caso la Campania, seguita da Puglia, Umbria e Sardegna. Saranno quindi Napoli, e la Campania in generale, a conquistare lo scettro delle maggiori richieste di interventi di chirurgia plastica per il 2017. "I dati confermano il buono stato di salute per il settore. Malgrado la crisi che ha colpito il paese, gli italiani spendono volentieri per avere un aspetto più armonioso e sentirsi meglio con se stessi", commenta Ivan Laffranchi, Ceo di Estetica24.com. A conferma dei dati acquisiti, il portale ha intervistato un campione di chirurghi plastici accreditati sulla piattaforma che confermano l'interesse dei pazienti per rifarsi il seno e il naso, ma anche programmare per il 2017 interventi di liposuzione e blefaroplastica.