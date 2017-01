Bellezza: più tempo in famiglia e più cura di sé priorità donne per 2017

13 gennaio 2017- 15:16

Roma, 13 gen. (AdnKronos Salute) - Finite le feste è il momento di rimettersi in forma. E come di norma l'imperativo è tutto al femminile. Per le donne italiane tra i buoni propositi dell'anno nuovo recuperare la linea. Primo obiettivo: pancia piatta e fondo schiena scolpito. È quanto emerge da uno studio condotto da Esthelogue del Gruppo El.En.: se per l'85% delle donne la priorità è passare più tempo in famiglia e l'82% punta a prendersi cura di sé, il 75% di loro dichiara battaglia a calorie e cellulite.La ricerca condotta sul web su 1.800 italiane tra i 18 e i 65 anni rivela inoltre che in cima ai buoni propositi per tornare in forma, per 6 donne su 10 (58%) spicca il rassodamento dei glutei, seguito da addome piatto (57%) e interno coscia levigato (55%). Solo dopo braccia toniche (49%), polpacci affusolati (43%) e ginocchia ben tornite (38%). Per il 61% apparire in forma è sinonimo di salute e per il 59% di benessere fisico e mentale. Il 52% delle donne si sente più bella e sicura di sé, sia nel rapporto con gli altri (46%), sia nel rapporto di coppia (44%). Ad essere più sensibili sono soprattutto le over 35 (48%), seguite dalle fascia 25-30 (43%). Tra le ragazze tra i 18 e i 24 anni solo il 9% presta particolare attenzione al proprio corpo. Per quali problemi le donne vorrebbero la bacchetta magica? Per 8 donne su 10 il nemico numero uno è la cellulite (79%), seguita da rilassamento cutaneo (75%) e accumulo di adipe in particolari parti del corpo (68%). Anche una ruga di troppo può diventare un problema (67%), così come i primi capelli bianchi (62%) e peli superflui (58%). E come raggiungere l'obiettivo? Per il 58% la soluzione rimane andare in palestra, per il 51% un regime alimentare controllato e bilanciato.Ma adesso per il 49% delle rappresentanti del gentil sesso un aiuto arriva dalla tecnologia. "Tra gli apparecchi per ottenere un rimodellamento del corpo - spiega l'azienda El.En. - il sistema brevettato Icoone, considerato tra i trattamenti maggiormente efficaci e risolutivi (65%), mirati (59%) oltre che migliori nel rapporto qualità/prezzo (37%) e persino più rilassanti (32 %) rispetto a trattamenti non hi-tech come i massaggi manuali (32%) e fanghi (25%)"."Grazie al suo sistema di rullo con 1.160 micro-alveoli - spiega Maurizio Cavallini, specialista in chirurgia plastica e responsabile del servizio di dermato-chirurgia del Centro diagnostico italiano di Milano - Icoone Laser garantisce il miglioramento della circolazione, della tonicità cutanea, della circonferenza e del grado di ritenzione. I benefici cominciano a vedersi già dopo 2, 3 sedute ma per vedere in modo significativo un risultato occorrono circa tre mesi. Dopo il trattamento occorre un programma di mantenimento con Icoone per permettere un risultato e un beneficio più costanti nel tempo".