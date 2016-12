Bimbo morto di meningite al Meyer di Firenze

29 dicembre 2016- 11:13

Roma, 29 dic. (AdnKronos Salute) - Un'altra vittima della meningite in Toscana. E' stata confermata dal laboratorio di immunologia dell'ospedale Meyer di Firenze la diagnosi di sepsi da meningococco di tipo C in un bambino di quasi due anni, deceduto nella tarda serata di ieri nella struttura pediatrica.Da quanto risulta, riporta una nota, il bambino non era stato vaccinato. Il piccolo, residente in Lucchesia, è arrivato al Meyer intorno alle 21 a bordo di un’ambulanza. Le sue condizioni, al momento dell’arrivo, erano disperate: i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo il bimbo non ce l’ha fatta.