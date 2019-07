10 luglio 2019- 16:07 Biotetica: Papa Francesco, 'i medici servano la vita, non la tolgano' "Preghiamo per i malati che sono abbandonati e lasciati morire"

Roma, 10 lug. (AdnKronos Salute) - "Preghiamo per i malati che sono abbandonati e lasciati morire. Una società è umana se tutela la vita, ogni vita, dall’inizio al suo termine naturale, senza scegliere chi è degno o meno di vivere. I medici servano la vita, non la tolgano". Così Papa Francesco sulla propria pagina Twitter ufficiale. Da alcuni giorni in Francia state interrotte le cure a Vincent Lambert, 42 anni, tetraplegico, in stato vegetativo da oltre dieci anni,