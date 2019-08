12 agosto 2019- 16:36 Bollino rosso in 11 città, allarme salute per anziani e bimbi

Roma, 12 ago. (AdnKronos Salute) - Oggi sono 11 le città italiane da bollino rosso, livello di rischio 3 - il più alto - che indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". E' la fotografia dell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Le città da emergenza caldo sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste. Bollino arancione, livello di rischio 2, per Palermo e Venezia. Domani invece le città da bollino rosso si ridurranno a sei, ovvero Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.