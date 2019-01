29 gennaio 2019- 10:47 Brexit: +12.400 morti infarto in 10 anni per calo consumo frutta e verdura Fra il 2021 e il 2030 nel caso di nessun accordo, causa è aumento prezzi

Roma, 29 gen. (AdnKronos Salute) - Migliaia di morti 'extra' per malattie cardiache e ictus potrebbero diventare una realtà in Inghilterra nel prossimo decennio a causa dei problemi legati a Brexit, rivela una ricerca pubblicata sulla rivista online 'Bmj Open'. E il motivo è che il Regno Unito è fortemente dipendente dalle importazioni di frutta e verdura - 84% e 48%, rispettivamente nel 2017 - i cui costi aumenteranno significativamente dopo l'uscita dall'Unione europea, affermano i ricercatori dell'Imperial College London. Ma una Brexit 'senza accordo' sarà ancora più dannosa, generando circa 12.400 morti cardiovascolari in più nel prossimo decennio in Inghilterra, dato che l'assunzione di frutta e verdura diminuirà ancora, calcolano.Per ottenere la previsione è stato utilizzato il modello di politica alimentare Impact, che combina un'ampia gamma di dati (sulle abitudini a tavola, economici e sanitari) per stimare il potenziale impatto di diversi tipi di Brexit. I quattro scenari erano: accordo di libero scambio con l'Ue e con metà degli Stati fuori dall'Europa che hanno intese commerciali con l'Ue; accordo di libero scambio solo con l'Ue; 'no-deal', assenza di patti preferenziali con nessun Paese e necessità di ripiegare sulle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio; un regime commerciale liberalizzato in base al quale il Regno Unito opera secondo le regole dell'Omc, ma non ha alcuna tariffa imposta sulle importazioni di frutta e verdura. Tutti gli scenari presumevano un aumento delle tariffe commerciali e dei costi di transazione - i costi aggiuntivi per ogni ulteriore controllo di frontiera - che il Regno Unito dovrà pagare sulle merci importate dopo Brexit. I calcoli hanno dimostrato che una 'hard Brexit' porterebbe i maggiori aumenti dei prezzi. Ad esempio, di quasi il 17% per le banane, di oltre il 14% per gli agrumi e di quasi il 15% per i pomodori. L'assunzione di frutta e verdura, che è già al di sotto dei livelli raccomandati per oltre la metà della popolazione del Regno Unito, si ridurrebbe ulteriormente in ciascuno degli scenari. Ma ancora una volta, l'assenza di accordi sarebbe associata al più grande calo previsto: circa l'11,4% per la frutta e poco più del 9% per le verdure.Il numero di decessi associati a malattie cardiache e ictus aumenterebbe per ogni scenario Brexit preso in considerazione, ma il più negativo potrebbe provocare un aumento di 12.400 morti tra il 2021 e il 2030 - equivalente a un aumento di quasi il 2%, mostrano le stime. E consentire un aumento annuale del 2% nella produzione nazionale di frutta e verdura per contrastare le importazioni più costose non ha sostanzialmente influenzato le stime. "Il governo britannico dovrebbe quindi considerare attentamente le implicazioni sulla salute della popolazione durante i prossimi negoziati e la pianificazione post-Brexit", concludono i ricercatori.