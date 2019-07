8 luglio 2019- 18:16 Caldo: Comunità Sant'Egidio, fare rete per difendere anziani

Roma, 8 lug. (AdnKronos Salute) - La Comunità di Sant'Egidio, che all'inizio dell'estate ha lanciato un appello alle istituzioni e a tutti i cittadini, "ritiene indispensabile - si legge in una nota - fare rete per tutelare le persone più fragili dal caldo e dall'isolamento sociale che è la causa principale della più alta mortalità degli anziani nei mesi estivi, nonché fattore di rischio durante tutto l'anno"."Da 16 anni - ricorda la Comunità - Sant'Egidio ha attivato una rete di monitoraggio e interventi in diverse città italiane, coinvolgendo migliaia di anziani e volontari nel programma 'Viva gli anziani!', anche grazie al sostegno di Enel Cuore Onlus. L'obiettivo è quello di ridurre al massimo i rischi rappresentati dalle eccessive temperature durante l'estate e migliorare, tutto l'anno, la qualità della vita di chi è avanti con l'età".