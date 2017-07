Caldo: ministero Salute, 'bollino arancione' in 9 città nel weekend

28 luglio 2017- 15:13

Roma, 28 lug. (AdnKronos Salute) - Non si placa l'ondata di caldo nel nostro Paese. Anche questo sarà un fine settimana rovente, che interesserà con un 'livello 2 - arancione' ben 9 città della Penisola. A renderlo noto è il ministero della Salute attraverso il Bollettino delle ondate di calore. Per la giornata di domenica l'allerta caldo è prevista a Bari, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.Per Bolzano, Campobasso e Perugia l'allerta riguarda anche la giornata di sabato. Le 9 città sono classificate con 'bollino arancione', che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".