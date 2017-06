Caldo: ministero Salute, domani ondata di calore a Catania

30 giugno 2017- 15:22

Roma, 30 giu. (AdnKronos Salute) - L'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia sembra placarsi almeno per il fine settimana. Ma con un'eccezione. Per la giornata di domani, infatti, l'allerta riguarda solo Catania per la quale è previsto un 'livello 3 - rosso'. Domenica, invece, il caldo si attenuerà in tutte le città della Penisola. A renderlo noto è il ministero della Salute attraverso il Bollettino delle ondate di calore.Catania è classificata già da oggi con il 'bollino rosso', che indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".