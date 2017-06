Cani a rischio colpo di calore, attenti ad auto e balconi

24 giugno 2017- 15:34

Roma, 24 giu. (AdnKronos Salute) - Con il caldo torrido di questi giorni anche la salute degli amici a quattro zampe potrebbe vacillare. In agguato ci sono colpi di calore e disidratazione che tra i 'domestici' potrebbero sorprendere più i cani che i gatti. Ma come proteggere gli animali dal caldo eccessivo? "Il rischio di un colpo di calore si verifica quando le temperature sono troppo elevate e non c’è ricambio d’aria - spiega Marco Melosi, presidente dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), parlando con l'Adnkronos Salute - In questi casi infatti la respirazione a bocca aperta diventa insufficiente per abbassare la temperatura corporea. E l'unico rimedio è rovesciare acqua addosso all'animale".Ma il rischio, a dispetto di quello che si pensa "non si corre solo in macchina: seppure non si deve mai lasciare il cane da solo in auto d’estate, neanche con il finestrino abbassato e all’ombra - osserva l'esperto - il colpo di calore può sorprendere anche in balcone se il sole è diretto e non c'è ricircolo d'aria, o persino in un giardino protetto da muri". I primi sintomi sono "difficoltà respiratoria, un grado di eccitazione che può esitare in convulsioni e nei casi peggiori può portare a morte". Dunque cosa fare? "Bisogna abbassare immediatamente la temperatura corporea rovesciando grandi quantità di acqua fresca sul cane e privilegiando soprattutto gli arti e la testa. I più piccoli - suggerisce Melosi - possono essere immersi direttamente in una vasca o sotto il lavandino. Per i più grandi va bene anche una pompa da giardino". "Poi bisogna portare l'animale dal veterinario il più presto possibile e farlo bere spesso ma senza esagerare: bere troppo può provocare vomito", aggiunge Melosi. Ma non per tutti i cani il rischio è lo stesso: "Le categorie più esposte sono le razze brachicefaliche: il carlino, il bulldog francese, il bulldog inglese. Poi se sono anche anziani e obesi si raggiunge il top del rischio". Infatti per "i cani anziani, cardiopatici e diabetici - consiglia l'esperto - bisogna stare anche attenti all'alimentazione ed evitare che l'animale aumenti di peso. E' consigliabile inoltre l’aria condizionata in casa e in auto, e passeggiate brevi alla sera o al mattino presto per evitare le ore più calde".