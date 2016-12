Capodanno: i buoni propositi 2017, benessere psicofisico sul podio

28 dicembre 2016- 14:05

L'indagine, 7 italiani su 10 dicono di volersi prendere cura di sé facendo più movimento

Milano, 28 dic. (AdnKronos Salute) - Fine dicembre, tempo di buoni propositi per l'anno che verrà. E in cima alla lista delle priorità gli italiani mettono il benessere psicofisico: 'mens sana in corpore sano' sembra essere lo slogan 2017, con il 70,6% che dichiara di volersi prendere cura del proprio corpo facendo più movimento. Il 66% si focalizzerà invece sulla dieta, cercando di migliorare le abitudini quotidiane seguendo un'alimentazione mirata, eliminando i grassi e in generale mangiando meglio. Sono alcuni dei risultati di una ricerca di Pic Solution, condotta su un campione di oltre 5.500 connazionali in collaborazione con Tantasalute.L'idea in vista del nuovo anno è quella di realizzare obiettivi falliti nel 2016. Ma falliti perché? A guidare la classifica degli 'alibi' è la mancanza di determinazione (citata da oltre il 37% degli intervistati), seguita dalla mancanza di tempo (quasi il 30%). Mentre sul podio delle motivazioni a riprovarci, e a farcela, c'è il fatto di immaginare il risultato finale dello sforzo. Sport e dieta a parte, nel 2017 gli italiani intendono concentrarsi anche sul carattere, per essere più ottimisti (39,9%) e meno ansiosi (25,5%). Sono in tanti, poi, a mettere al primo posto la salute: il 23% vorrebbe fare un controllo medico e al 19% piacerebbe eliminare alcune cattive condotte, dal fumo al bere alcolici o mangiare fuori pasto."I risultati di questa ricerca - spiegano i promotori in una nota - sottolineano quanto sia importante dare il giusto incoraggiamento e i supporti per aiutare le persone a realizzare i propri buoni propositi, con semplicità, senza troppi problemi o perdite di tempo"."Proprio in quest'ottica - si legge ancora - è stata realizzata anche la recente iniziativa #Pic Stop: un servizio gratuito ma anche un pratico momento di riflessione sull'importanza della prevenzione e dei piccoli gesti che permettono di tenere sotto controllo la salute, a cominciare da quella del cuore. A bordo di un truck e con la presenza di un team di esperti, in soli 12 giorni sono state eseguite gratuitamente oltre 3 mila misurazioni di pressione e sensibilizzate oltre 7 mila persone sulle azioni più semplici per migliorare l'ipertensione".