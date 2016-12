Capodanno: smog da botti e fuochi in agguato, 'avvelena' il respiro

Voza (Humanitas), crisi in agguato per anziani, bambini e asmatici, coprirsi naso e bocca

Milano, 29 dic. (AdnKronos Salute) - Polveri sottili, insieme a stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro. L'aria della notte di Capodanno è un 'cocktail esplosivo' che rischia di avvelenare il respiro. "Anziani e bambini, oltre a chi è affetto da patologie di tipo respiratorio come l'asma, dovrebbero evitare di respirare il fumo dei botti, soprattutto se insieme sono presenti anche fuochi colorati". A mettere in guardia i nasi italiani in vista del Veglione è Antonio Voza, responsabile di Pronto soccorso all'Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano, Milano. "I fuochi d'artificio o i cosiddetti razzi possono provocare problemi alla respirazione, se inalati - spiega il medico su 'Humanitas Salute' - a causa del fumo saturo di microscopiche particelle di metalli polverizzati con cui si preparano i botti colorati". Innanzitutto, sottolinea, "gli spettacoli con i botti di Capodanno inducono un aumento vertiginoso delle polveri sottili nell'aria, che superano abbondantemente il valore limite tollerato". E "le sostanze così rilasciate nell'aria, che diventa densa e talvolta irrespirabile anche per chi non soffre di patologie respiratorie - ammonisce Voza - aumentano la concentrazione di polveri metalliche che possono provocare irritazione delle alte vie respiratorie, indurre crisi asmatiche in chi soffre di asma, e difficoltà respiratorie in anziani e bambini". Ecco perché, "anche se gli effetti di saturazione dell'aria dovuti alle polveri dei metalli si riscontrano a circa 20 minuti dall'esplosione", a chi non intende rinunciare agli spettacoli pirotecnici per dire addio al 2016 e salutare il 2017 il medico consiglia di "coprire bocca e naso con una semplice sciarpa o un fazzoletto, ed evitare di esporsi al 'fumo di Capodanno' per tempi prolungati".