Carnevale: appello del pediatra, niente compiti nel weekend di festa

23 febbraio 2017- 15:04

Roma, 23 feb. (AdnKronos Salute) - Il fine settimana di Carnevale è alle porte. Ma tra una festa, una sfilata e la scelta della mascherina, i bambini dovranno trovare lo spazio per i compiti. Ecco però che in loro aiuto arriva il pediatra di Milano Italo Farnetani, che in un appello agli insegnanti chiede di "non assegnare i compiti per casa in questo weekend. Sono un fiero oppositore dei compiti per casa - ricorda l'ordinario di Pediatria alla Libera Università Ludes di Malta - perché sono inutili, se a scuola si fa un buon lavoro. Ma visto che gli insegnanti non rinunciano ad assegnarli, chiedo almeno una pausa per il fine settimana di Carnevale".Questa festa, spiega il pediatra all'AdnKronos Salute, "fa bene ai bambini: il travestimento stimola la fantasia, le sfilate per il corso o le festicciole li fanno stare all'aperto o con i coetanei. Inoltre in queste occasioni si costruiscono preziosi ricordi d'infanzia, che sono poi le radici dell'individuo. Insomma - conclude Farnetani - sarebbe bene evitare di assegnare i compiti a casa per questo fine settimana, lasciando liberi bambini e famiglie di godersi il clima di festa".