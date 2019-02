28 febbraio 2019- 12:38 Carnevale: Nas Pescara, sequestrati e distrutti 120 mila articoli pericolosi Valore 1 mln, sanzioni per 10 mila euro

Pescara, 28 feb. (AdnKronos Salute) - Mascherine e costumi di carnevale, gadget, articoli elettrici a bassa tensione tutti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori: oltre 20 attività commerciali ispezionate; circa 120 mila articoli sequestrati, confiscati e distrutti; elevate sanzioni amministrative per circa 10 mila euro. E' il risultato di oltre 20 ispezioni condotte dai carabinieri del Nas di Pescara, in attività commerciali presenti su tutto il territorio regionale. Al termine dei controlli i militari hanno quindi proceduto a sequestrare oltre 120 mila articoli risultati essere irregolari, del valore commerciale di circa 1 milione di euro; alla distruzione, mediante ditta specializzata, di tutti i prodotti sequestrati e dichiarati confiscati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti e nella Province di Chieti e Teramo, a segnalare all'autorità giudiziaria i responsabili di due esercizi commerciali, per aver indebitamente alienato merce sottoposta a sequestro e affidata alla loro custodia.