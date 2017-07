Caso Charlie: Bambino Gesù, fatto il possibile ma arrivati troppo tardi

25 luglio 2017- 17:19

Roma, 25 lug. (AdnKronos Salute) - "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per rispondere all’appello della famiglia e cercare di dare un’opportunità ulteriore di cura al piccolo Charlie". Ma "in questo caso abbiamo purtroppo constatato di essere arrivati forse troppo tardi. Questo succede spesso quando si valutano trattamenti innovativi non previsti dai protocolli terapeutici in costante evoluzione su pazienti affetti da malattie ultra rare". Ci tiene a precisarlo l’ospedale Bambino Gesù di Roma, che oggi ha convocato una conferenza stampa sul caso di Charlie Gard, il bimbo di 11 mesi affetto da una grave malattia rara.