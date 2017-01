Chirurgia: gli esperti, seno nuovo in 30 minuti, crescono interventi smart

25 gennaio 2017- 12:47

Roma, 25 gen. (AdnKronos Salute) - Un seno nuovo in appena 30 minuti. E' la promessa della Smart mastoplastica, una tecnica indicata per alcune pazienti e che nei centri dove è praticata ha visto crescere del 60% gli interventi in due anni. Lo segnalano Raffaele Rauso e Pierfrancesco Bove del surgery network Chirurgiadellabellezza. "Questa procedura per inserire le protesi comporta un recupero rapido e dal dolore molto limitato", spiegano gli esperti di ChirurgiadellaBellezza, che l'hanno messa a punto. "È una procedura che ha successo perché è smart - spiegano Rauso e Bove - Combina delle tecniche sicure e consolidate per ottimizzare i tempi dell’intervento: mezz’ora circa a fronte delle due ore di una mastoplastica tradizionale". Il tempo di intervento ridotto comporta un minor trauma chirurgico per la paziente, "così da poterle garantire un post operatorio rapidissimo e risultati estremamente naturali. L'intervento è eseguito in anestesia locale con sedazione e la paziente può così rientrare a casa in giornata". Come funziona? Consiste nell’inserimento di una protesi in una tasca scolpita in sede sottomuscolare, con un metodo studiato per ridurre i problemi dovuti alle contrazioni dinamiche del muscolo pettorale.Questa tecnica è indicata per tutte le pazienti che desiderano un aumento volumetrico del seno, quando non è necessario sollevarlo verso l’alto. Le indicazioni da seguire nel post operatorio sono pochissime ma fondamentali, anche se la paziente può riprendere la normale vita quotidiana e le attività lavorative già due giorni dopo l’intervento."Ma questo non deve far dimenticare –avvertono Bove e Rauso– che la fase post-operatoria è sempre da seguire con attenzione, e dura un mese. In questo periodo una personal assistant, o un collaboratore sanitario, assegnati a ciascuna paziente si accertano che vengano seguite le indicazioni terapeutiche: uso di guaina e reggiseno contenitivo per 30 giorni, non eseguire alcuni movimenti per 10/15 giorni e vari accorgimenti per eseguirne in modo corretto altri che coinvolgono gli arti superiori, come alzarsi dal letto". Nel mese successivo all’operazione, ricordano gli esperti, è bene non eseguire attività che comportano carichi eccessivi per braccia e l’attività sportiva si può riprendere al 100% dopo 60 giorni.