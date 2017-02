Chirurgia: sanguisuga di 6 cm estratta da gola bimba, intervento in Marocco

24 febbraio 2017- 16:31

Solo 7 casi riportati in letteratura

Roma, 24 feb. (AdnKronos Salute) - Diagnosi e operazione choc per una bimba di 6 anni con forti problemi di respirazione e perdite di sangue dalla bocca. A crearle i disturbi una sanguisuga di 6 centimetri che le si era 'insediata' nella gola, ingerita probabilmente quando era microscopica, insieme all'acqua di fonte dove la piccola si dissetava. Un episodio eccezionale - solo 7 i casi riportati fino ad oggi in letteratura - di cui si sono occupati i medici dell'ospedale marocchino Ibn Rochd di Casablanca, dove il parassita è stato estratto con un'operazione in anestesia generale, come si legge sul 'Journal of Surgery Case Reports'. "I corpi estranei nelle vie aeree superiori - ricordano gli specialisti marocchini - sono una delle emergenze più difficili di otorinolaringoiatria. Le sanguisughe, causa molto rara di ostruzione, possono entrare nel corpo umano quando si nuota in zone contaminate o si beve acqua non filtrata". Nel caso della bambina marocchina l'animale, probabilmente ingerito quando era praticamente invisibile, è cresciuta fino a 6 cm nutrendosi nel corpo della bimba. Ma la specie trovata può arrivare a raggiungere i 12 cm, una misura che avrebbe potuto soffocare la piccola. Inoltre questi parassiti secernono una molecola che impedisce la coagulazione sanguigna, che provocava le perdite di sangue dalla bocca e facile sanguinamento.