8 ottobre 2018- 11:27 Clima: Costa, Accordo Parigi non è sufficiente per salvare pianeta Ministro sul rapporto Ipcc, urge nuova intesa globale per accelerare decarbonizzazione

Roma, 8 ott. (AdnKronos Salute) - "Il rapporto Ipcc conferma quanto ho iniziato a chiedere appena insediato e che porteremo avanti anche alla Cop24 di Katowice: l'Accordo di Parigi non è sufficiente per evitare effetti disastrosi al pianeta". Così il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, commenta il Rapporto Ipcc delle Nazioni Unite, pubblicato oggi. "Dobbiamo andare oltre - continua Costa - e per farlo serve trovare urgentemente un accordo che sposti l'asticella più in alto, guardando a obiettivi più ambiziosi al fine di accelerare la decarbonizzazione. L'Italia c'è, ha stabilito il phase out del carbone al 2025 e vuole fare sempre di più la sua parte per la crescita delle rinnovabili". "Serve un'azione immediata e progressiva di trasformazione in tutti i settori - conclude il ministro - dal campo energetico al consumo del suolo, dal ripensare le nostre città fino a ridurre le emissioni del settore agricolo".