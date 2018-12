3 dicembre 2018- 15:50 Clima: da Banca mondiale 200 mld di dollari contro cambiamenti Dal 2021 al 2025 per aiutare i Paesi in via di sviluppo

Washington, 3 dic. (AdnKronos Salute/Dpa) - La Banca mondiale raddoppia gli investimenti nella lotta al cambiamento climatico e stanzia circa 200 miliardi di dollari dal 2021 al 2025 per aiutare i Paesi in via di sviluppo. "Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale per i più poveri e vulnerabili del mondo: questi nuovi obiettivi dimostrano quanto seriamente stiamo affrontando questo problema", afferma il presidente del Gruppo della Banca mondiale, Jim Yong Kim.I fondi, spiega l'amministratore delegato della Banca mondiale, Kristalina Georgieva, saranno stanziati per i paesi "per costruire case, scuole e infrastrutture meglio adattate e investire in un'agricoltura intelligente per il clima, una gestione sostenibile delle risorse idriche e reti di sicurezza sociale reattive".L'annuncio della Banca mondiale arriva poco prima dell'apertura della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Katowice, in Polonia. Per 2 settiman, i delegati si concentreranno sul rafforzamento delle regole per il finanziamento e l'attuazione dell'Accordo di Parigi 2015.