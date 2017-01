Contro il freddo 'cold cream' e vitamina E per la salute di pelle e capelli

17 gennaio 2017- 16:59

Berardesca, evitare sbalzi termici e abbondare con balsamo

Roma, 17 gen. (AdnKronos Salute) - Pelle secca, squamata, arrossata. Labbra screpolate e capelli sfibrati. Il freddo rovina la pelle che, soprattutto se esposta a forti sbalzi di temperatura, rischia di perdere tono e colore. "Il freddo associato anche a una temperatura secca porta alla disidratazione dello strato corneo, la pelle perde il sottile strato di acqua e diventa secca, meno elastica, quindi si squama - spiega all’Adnkronos Salute il dermatologo Enzo Berardesca, dell’Istituto dermatologico San Gallicano di Roma - Per questo va protetta e mantenuta a una temperatura costante e controllata". Il vento e le basse temperature possono infatti causare couperose, macchie, occhiaie e inestetismi più o meno fastidiosi. E il brusco passaggio da ambienti interni molto riscaldati al gelo esterno è responsabile dei danni peggiori: "Lo sbalzo termico può provocare la costrizione o la dilatazione dei vasi con la conseguenza che la pelle può perdere colore o si possono formare rossori. Bisogna evitare di prendere freddo - sottolinea il dermatologo - tenere ben coperti viso e mani con guanti e cappelli e aiutarsi con le 'cold cream', le creme per il freddo, ad alto contenuto di grassi. Lozioni idratanti in grado di creare un’occlusione e quindi di impedire l'evaporazione dell’acqua, preservando calore ed elasticità". Ma quando da una semplice desquamazione o alterazione dell'incarnato, il freddo è causa di ragadi o tagli ben più fastidiosi "è opportuno ricorrere a prodotti a base di acido ialuronico, cicatrizzanti o a base di vitamina E - osserva l'esperto - Se compare l’acne nel periodo invernale con forme eruttive sono indicati antibiotici. Per le occhiaie, invece, creme per il contorno occhi possono migliorare la luminosità e ridurre i cerchi pigmentati". Ma anche le chiome non escono indenni dal periodo invernale: "I capelli sono formati da cheratina e tendono a seccarsi e a disidratarsi al pari della pelle - spiega Berardesca - Quindi, per conservare chiome sane e fluenti, abbondare con balsami che aiutano a tenere riparate le cuticole dall'ambiente esterno".