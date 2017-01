Croce Rossa, situazioni critiche nelle frazioni di Amatrice colpite dal terremoto

18 gennaio 2017- 18:53

Nuclei familiari bloccati dalle scosse e dalla neve

Roma, 18 gen. (AdnKronos Salute) - La Sala operativa nazionale della Croce Rossa ha attivato tutti i suoi centri operativi per fronteggiare l'emergenza neve in Centro Italia, cui si sono aggiunti i forti eventi sismici registrati nelle ultime ore tra le province di Rieti e L'Aquila.Al momento, riferisce la Cri, "vengono rilevate criticità in alcune frazioni di Amatrice: a Collecreta sono 7 i nuclei familiari bloccati a causa delle copiose nevicate e delle scosse. Stessa situazione nella zona di Bagnolo e San Martino, dove la neve ha raggiunto il metro e mezzo di altezza. A Cossara 15 persone isolate. Rimangono sotto continuo monitoraggio le aree di Capitignano e Montereale. Diversi i crolli fino ad ora registrati".Dopo la prima scossa di questa mattina, la Croce Rossa sta svolgendo operazioni di supporto al 118 per via delle numerose chiamate provenienti dai cittadini. Inoltre, è stato attivato il Corpo militare che sta raggiungendo la zona con veicoli medi e ruspe. Infine, già da ieri erano state movimentate motoslitte e altri veicoli in grado di spostarsi sulla neve.