9 novembre 2018- 14:48 Cyberbullismo: al via seconda edizione 'Cuori connessi', campagna Polizia

Roma, 9 nov. (AdnKronos Salute) - Riparte dall'Auditorium Parco della Musica di Roma il nuovo progetto di sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo e dell'uso consapevole e responsabile di Internet, alla presenza del ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, e del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, Franco Gabrielli. Sono oltre 1.200 gli studenti che hanno accolto il ministro alla seconda edizione di 'Cuori connessi', iniziativa della Polizia di Stato volta a sensibilizzare i giovani sul tema di cyberbullismo. Protagonista la Polizia postale che accompagnerà la campagna in tutta ItaliaLa Polizia di Stato scende in campo insieme a Unieuro per l'avvio di #cuoriconnessi2, con l'obiettivo di realizzare una campagna di prevenzione itinerante sul territorio nazionale rivolta agli adolescenti. L'iniziativa, che ha già coinvolto oltre 30 mila studenti, si integra con i numerosi progetti di sensibilizzazione e prevenzione della Polizia postale e delle comunicazioni e prevede, oltre ai momenti di interazione con i ragazzi, la visione del nuovo docufilm basato su fatti realmente accaduti, dal titolo 'La stagione ritrovata'. Si dialogherà con i ragazzi in platea e si cercherà di fornire loro consigli utili per un uso corretto della tecnologia, al fine di sensibilizzare e prevenire episodi di cyberbullismo. Messaggi, immagini e video caricati in Rete si diffondono in maniera incontrollata e restano presenti nel web per sempre, "creando problematiche che in alcuni casi possono avere risvolti drammatici nella vita dei ragazzi. La campagna - riferiscono gli organizzatori - inviterà a riflettere sul peso delle parole, sul loro valore e sulla loro potenza, nonché sulle responsabilità degli adulti di riferimento nella vita degli adolescenti". Oltre a Roma, il tour realizzato da Unieuro e Polizia di Stato farà tappa a Milano al Teatro della Luna e in altre città sul territorio nazionale, all'interno di teatri o scuole. Grazie anche alle campagne di sensibilizzazione, nelle scuole sono aumentate in maniera esponenziale le segnalazioni e le denunce da parte dei minori nei confronti di coetanei per soprusi subiti. Alcuni numeri: oltre 290 i casi di cyberbullismo denunciati alla Polizia postale nei primi 10 mesi del 2018; 69 minorenni segnalati all'autorità giudiziaria per aver diffuso immagini pedopornografiche; 37 i minori per sextortion; 164 per aver vessato, diffamato e molestato coetanei attraverso i nuovi media.Per garantire la migliore visibilità al progetto, oggi nei punti vendita dell'insegna verrà proiettato in streaming l'evento di Roma, così da permettere ai clienti e a tutto il pubblico interessato di vedere in tempo reale il docufilm e assistere alle testimonianze in sala.