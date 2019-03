13 marzo 2019- 17:33 Da 'carrozzine fashion' a 'stanza dei sensi', prima sfida crowdfunding Msd

Milano, 13 mar. (AdnKronos Salute) - La stanza multisensoriale per migliorare la qualità di vita delle persone con sindrome di Asperger e autismo, immergendole in un ambiente con luci, colori, suoni, odori, vibrazioni e oscillazioni opportunamente modulate; l'App che scalda il cuore di chi lotta contro un cancro; i copriruote fashion per sedie a rotelle; più parrucche gratuite per rispondere alle richieste dei pazienti oncologici. Quattro idee innovative in gioco, una campagna per finanziarle. Parte oggi mercoledì 13 marzo la prima call di Msd CrowdCaring, il progetto di crowdfunding dedicato alla salute, voluto da Msd Italia, in collaborazione con la piattaforma Eppela. La caccia ai fondi è aperta. E questa sarà la prima di 4 campagne di finanziamento che si susseguiranno nel 2019. Ci sarà tempo fino al 21 aprile per decidere di contribuire al finanziamento dei 4 progetti proposti, che sono stati selezionati dai promotori di CrowdCaring fra le candidature pervenute sul portale di Eppela. Le idee che entro i 40 giorni di tempo concessi raggiungeranno gli obiettivi di raccolta (di 'finanziamento dal basso'), accederanno a un co-finanziamento da parte del 'mentor' Msd Italia, che erogherà fino a 5 mila euro per ciascun progetto, per un valore complessivo fino a 100 mila euro.I settori in cui si cercano idee di frontiera sono: i servizi digitali rivolti alla salute, i processi di semplificazione di percorsi di cura, le nuove modalità di prevenzione, gli strumenti dedicati a innalzare la qualità della vita del paziente al di fuori dei contesti sanitari e le iniziative che certifichino l'autorevolezza dell'informazione nel settore. Le altre tre campagne di raccolta fondi sono già programmate e seguiranno con le stesse modalità: dal 27 maggio al 5 luglio per i progetti candidati entro il 12 aprile; dal 9 settembre al 18 ottobre per i progetti candidati entro il 24 giugno; dal 4 novembre al 13 dicembre per i progetti candidati entro il 20 settembre.Per la prima campagna la chiamata al finanziamento collettivo è per 'Autside', il progetto della stanza multisensoriale per persone con autismo e sindrome di Asperger. L'associazione Spazio Nautilus Onlus vuole portare fuori dagli istituti e dalle cliniche l'esperienza delle Snoezelen, sviluppate nei Paesi Bassi e particolarmente diffuse in Germania. In questi ambienti i pazienti sono accompagnati da un operatore. Con il crowdfunding si vogliono raccogliere fondi per parte degli arredi e delle attrezzature della stanza multisensoriale che verrà aperta a Milano e non sarà legata a una istituzione, ma verrà gestita dall'associazione che ne permetterà l'utilizzo orario a pagamento, si legge nella presentazione. Il secondo progetto è 'Un angelo per capello' dal nome dell'associazione di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, impegnata nell'offrire un aiuto ai pazienti oncologici che non possono sostenere economicamente l'acquisto di una parrucca. L'ente vuole ampliare il suo raggio d'azione (che ha portato alla consegna di circa 100 parrucche in due anni) a livello nazionale e rispondere anche alle richieste dei pazienti degli ospedali oncologici. Vanity Wheel, terzo progetto in campo, lancia un messaggio: anche una sedia a rotelle può essere fashion. E per garantire la trasformazione estetica, una start up (Vanity Wheel Srl) realizza dei copriruota personalizzati. Con le realizzazioni della designer Cinzia Chiarini e della manager Michela Trentin, le carrozzine diventano abbinabili con il proprio abito o con il proprio stile. Obiettivo della raccolta fondi: avviare la produzione delle Vanity Wheels.La Wa Word App, il quarto progetto, è un'App social per mettere in contatto i malati oncologici chiamati a seguire lo stesso percorso. L'idea è della biologa molecolare Fernanda Ricci e l'obiettivo è dare un supporto emotivo e comunicativo sulla malattia, che vada al di là del percorso di cure. Con l'app sarà possibile scambiarsi informazioni pratiche e suggerimenti e ridurre la sensazione di solitudine. Con le risorse raccolte verrà realizzata l'applicazione e una campagna di promozione e marketing online per ampliare la community interessata dal servizio."Attraverso Msd CrowdCaring intendiamo ribadire il nostro impegno nel promuovere quel tipo di innovazione volta a fare la differenza in un ambito, la salute, che riguarda ciascuno di noi - dichiara Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia - Ci impegniamo così a contribuire alla realizzazione di progetti meritevoli, spesso nati da una necessità vissuta in prima persona dallo stesso progettista e che, una volta portati a compimento, potrebbero rappresentare una svolta per moltissime altre persone. Siamo fieri di Msd CrowdCaring, siamo convinti che per un bene comune prezioso come la salute, le persone insieme possano davvero fare grandi cose".