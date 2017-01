Dieta mediterranea contro l'obesità dei bimbi, un convegno a Napoli

17 gennaio 2017- 18:06

Il 18 alla clinica Mediterranea

Napoli, 17 gen. (AdnKronos Salute) - La clinica Mediterranea promuove a Napoli un dibattito pubblico sul ruolo della dieta mediterranea nello svezzamento, dal titolo "Prevenire l’obesità infantile? Proviamoci con la dieta mediterranea". L'incontro si terrà il 18 gennaio alle ore 17 presso il Punto Luce di Piazzetta San Vincenzo nel quartiere Sanità.In Italia - spiega la struttura in una nota - la maglia nera per l'obesità infantile è detenuta dalla Campania, dove un bambino su 2 ha problemi con la bilancia. Il 28% dei bimbi campani tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, il 13,7% è obeso e il 5,5% ha un'obesità severa, per un totale complessivo del 47,8% (dati diffusi da Okkio alla Salute). Un aiuto può arrivare dalla dieta mediterranea, che è considerata il miglior modello per la prevenzione di patologie cronico-degenerative come le malattie cardiovascolari, il diabete, l’obesità e il cancro.