Disabili: fratelli Biviano derubati di attrezzature e medicine

31 maggio 2017- 10:52

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - Amaro viaggio a Roma per i quattro fratelli Biviano, tutti e quattro affetti dalla distrofia muscolare, a cui ieri a Fiumicino, nel pulmino con il quale si muovono, sono state rubate tutte le attrezzature, i dispositivi medici basilari per la respirazione e le medicine. Sandro e Marco Biviano, sono ricordati dalla cronaca per aver vissuto due anni in tenda (dal luglio 2013 al giugno 2015) davanti alla Camera in piazza Montecitorio per protestare, come ricorda la deputata Udc Paola Binetti nel dare la notizia del furto, "contro l'indifferenza delle istituzioni nei loro confronti e nei confronti di molti altri malati che versano in analoghe condizioni"Sandro e Marco, insieme alle sorelle Elena e Palmina, vivono a Lipari e sono un caso rarissimo: sono tutti e quattro affetti da distrofia muscolare di tipo facio-scapolo-omerale e oggi, spiega Binetti, "erano a Roma per una serie di accertamenti medici, servendosi di un pulmino attrezzato, in cui c'erano i respiratori indispensabili per le due sorelle: Elena e Palmina, che versano in condizioni più gravi", altri macchinari e tutte le medicine.Binetti si appella ai ladri: "Per voi è un semplice furto ma questi oggetti è legata la vita di questi ragazzi. La cattiveria non può essere causa di morte diretta per tante persone. Perché si tratta dell'ennesima ferita a ragazzi che tanto hanno sofferto fin dalla nascita! Macchine tarate su misura per questi ragazzi e non facilmente trasferibili ad altri pazienti. Un furto drammatico e stupido, che va restituito quanto prima, se ancora esiste un brandello di umanità e di intelligenza…”, conclude Binetti.