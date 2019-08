20 agosto 2019- 17:02 Ebola: Unicef, oltre 500 bimbi morti in Congo su quasi 750 infettati

Milano, 20 ago. (AdnKronos Salute) - "Più di 500 bambini sono già morti durante questo focolaio" di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, "su quasi 750 bambini che sono stati colpiti". Lo sottolinea Edouard Beigbeder, rappresentante dell'Unicef nel Paese africano, dopo il decesso di un piccolo di 17 mesi: è il "terzo caso confermato in Sud Kiwu", provincia della Rdc. "La triste notizia - commenta in una nota - è un promemoria sulla grande vulnerabilità che i bambini hanno verso questa malattia"."La recente scoperta di due trattamenti di successo è un passo estremamente positivo nella battaglia contro l'Ebola - osserva l'esponente dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia - ma la realtà è che, a meno che coloro che mostrano sintomi non si presentino immediatamente presso un centro di cura, continueremo a vedere casi e decessi. Questo è il motivo per cui il nostro continuo lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità è così vitale per la risposta"."La violenza e l'instabilità, in aree come Walikale, rappresentano ulteriori sfide per raggiungere le comunità colpite - aggiunge Beigbeder - E' fondamentale che tutte le parti coinvolte nelle violenze assicurino che i soccorritori possano svolgere il loro lavoro in sicurezza e che coloro che cercano assistenza possano accedervi senza timore di attacchi".