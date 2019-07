26 luglio 2019- 07:01 Emergenza caldo

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Ancora emergenza caldo di livello 3. Il livello più alto, che indica "condizioni di emergenza non solo per i gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", e che oggi è previsto in 14 città italiane. E' quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.I centri da 'bollino rosso' sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Dalla giornata di domenica però l'emergenza caldo si ridurrà sensibilmente, con l'allerta 3 prevista solo ad Ancona, Pescara e Venezia.