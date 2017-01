Emicrania e contratture? Attenti a postura da strabismo

25 gennaio 2017- 16:02

Roma, 25 gen. (AdnKronos Salute) - Lo strabismo porta spesso ad assumere posizioni innaturali per migliorare la vista. E di conseguenza innesca disturbi a catena come mal di testa, torcicollo e dolori muscolari. "Chi soffre di strabismo tende ad assumere posizioni anomale del capo ruotandolo o inclinandolo su una spalla - spiega Maria Elisa Scarale, oculista di Torino specializzata in strabologia e alterazioni della motilità oculare - Il cosiddetto torcicollo oculare, che provoca contratture muscolari ed emicranie tensionali e in alcuni casi anche asimmetrie facciali".Per risolvere i disturbi connessi, spiega l'esperta, bisogna risolvere lo strabismo. Lo strabismo interessa circa il 3-4% della popolazione, e "può comparire alla nascita o nei primi mesi di vita. È indispensabile riconoscerlo e intervenire quanto prima per evitare conseguenze sulla colonna vertebrale del bambino. Le moderne tecniche chirurgiche mini invasive ci permettono di intervenire fin dai 2 anni di età". La comparsa negli adulti "è decisamente più rara e solitamente viene ricondotta a ictus, traumi, problemi neurologici e ipertiroidismo".Il torcicollo oculare può essere determinato anche da altri problemi agli occhi. "Nel caso del nistagmo ci sono posizioni in cui il movimento oscillatorio degli occhi viene ridotto o bloccato - osserva Scarale - e anche l’astigmatismo viene strategicamente corretto proprio muovendo la testa e adottando una posizione anomala del capo. Non ultima, la ptosi è caratterizzata spesso dalla presenza di un torcicollo con mento verso l’alto. Se in alcuni casi può bastare l’utilizzo di un paio di occhiali per risolvere la situazione, in altri servono interventi più complessi. L’importante è sempre riconoscere il problema e affidarsi a specialisti in grado di risolverlo".