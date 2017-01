Epifania: pediatra, sì ai dolci ma nella calza anche il carbone

4 gennaio 2017- 14:50

L'esperto, per i genitori non è momento di avere apprensioni

Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Domani a mezzanotte farà il suo ingresso nelle case dei bambini. E i piccoli al risveglio troveranno calze piene di dolci e di giocattoli ai piedi del camino. Tra i più piccini cresce l'attesa per l'arrivo della Befana. Ma dopo le scorpacciate natalizie ci sono rischi per la salute dei bambini? "La calza della Befana è una bella tradizione, un'occasione gioiosa e di aggregazione. Non è questo il momento in cui i genitori devono avere apprensioni", spiega all'Adnkronos Salute il presidente della Società italiana di pediatria, Alberto Villani. "Zuccheri, caramelle e dolci sono un potenziale fattore di rischio per l'obesità e le carie - sottolinea il pediatra - ma il giorno dell'Epifania non ci si deve mettere a contare le calorie. In un momento così bello e gioioso bisogna solo stare insieme: risvegliarsi con i propri bambini, condividere la gioia per l'apertura della calza, poi magari fare una passeggiata all'aria aperta". Rispettare quindi le tradizioni alimentari rimandando a dopo le feste diete più salutari. Ma oltre a caramelle e cioccolata l'esperto consiglia di inserire nella calza anche un pezzetto di carbone. "Un po' di carbone ci sta sempre bene, tra l'altro è molto buono - dice Villani - Ovviamente deve prevalere l'affettuosità e non deve essere un'occasione per i rimproveri, ma una piccola dose di carbone ha anche una funzione educativa. Magari, se il bambino ha fatto i capricci per smettere di fare nuoto o se ha preso brutti voti in matematica. Bisogna valorizzare più gli aspetti positivi che quelli negativi - conclude - ma ci sono bambini che addirittura ci rimangono male se non trovano il carbone".