17 luglio 2018- 16:43 Estate: 1 italiano su 4 perde figli durante le vacanze, ritrovati dopo 7 minuti Spiagge, piscine, parchi a tema e centri commerciali luoghi più rischiosi

Roma, 17 lug. (AdnKronos Salute) - "Tesoro, ho dimenticato il bambino!" Stando a un recente sondaggio condotto dal motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it potrebbe essere questa l'esclamazione più ricorrente in spiagge, piscine e parchi durante l'estate: dall'indagine, infatti, emerge che ben una famiglia italiana su quattro perde un bambino durante le vacanze estive. Fortunatamente, precisano dal team jetcost.it, di solito "i piccoli vengono ritrovati dopo poco tempo, in media sette minuti".Il sondaggio ha coinvolto 3.000 genitori (500 di ogni nazionalità tra inglesi, spagnoli, italiani, tedeschi, portoghesi e francesi), maggiorenni e con almeno un figlio di età compresa tra i 3 e i 10 anni, che fossero stati in vacanza con la famiglia nei mesi di luglio e agosto almeno una volta negli ultimi due anni. A tutti gli intervistati è stato chiesto se avessero mai "perso" i figli durante le vacanze di luglio e agosto anche per un breve periodo di tempo, e un genitore su quattro ha risposto di sì (il 25%). A questi ultimi è stato poi domandato dove fosse successo: al primo posto troviamo la spiaggia, seguita da "in piscina o dintorni", "in un centro commerciale", "in un parco a tema" e "presso l'hotel in cui alloggiavo".Ai genitori è stato anche chiesto quanto tempo fosse passato prima di ritrovarle il proprio figlio, e la durata media di questo intervallo è risultata di sette minuti. Il 73% ha dichiarato di aver chiesto aiuto ad altri familiari o amici, quasi la metà (49%) ha detto di aver chiesto aiuto a sconosciuti e solo il 13% ha affermato di essersi rivolto alla polizia o ai dipendenti del luogo in cui avevano smarrito i bambini. A chi ha dichiarato di non aver allertato la sicurezza è stato chiesto il perché, e la risposta più comune è stata: "Perché il bambino si è presentato prima che potessi avvisarli" (69%). Ma quasi la metà non lo ha fatto perché ha ammesso di "essersi vergognato" (47%). Nella classifica europea gli italiani non escono bene, secondi solo agli spagnoli nel perdere i bambini durante le vacanze estive. Queste le percentuali di quanti li hanno smarriti, almeno una volta, secondo le nazionalità: spagnoli 25%; italiani 24%; tedeschi 22%; portoghesi 20%; britannici 18%; francesi 15%.