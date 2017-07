Estate: 6mila medici 'a scuola' su Doctor's Life, in onda 9 corsi Ecm

26 luglio 2017- 11:43

Roma, 26 lug. (AdnKronos Salute) - Accumulare crediti Ecm via web o tv, magari approfittando del periodo di ferie. Sono già quasi 6.000 i medici e farmacisti che questa estate hanno scelto di aggiornarsi su Doctor's Life, edito da AdnKronos Salute e in onda h24 sul canale 440 della piattaforma Sky. Sul canale tv e sul sito (www.doctorslife.it) sono disponibili 22 ore di lezioni, articolate in 9 corsi Ecm, per conseguire crediti formativi anche mentre si è in vacanza al mare o in montagna. Molti i temi fra cui i professionisti possono scegliere: dalla gestione integrata tra medico di medicina generale e specialista nella cura del paziente con epatopatia e comorbidità all'epatite C nella donna; ma anche ipertensione non controllata; tecniche anestesiologiche in odontoiatria; febbri tropicali; neonato a rischio. Completano l'offerta un corso sull'innovazione nella gestione della cirrosi e un focus sull'epatite nelle popolazioni ad alto rischio Doctor's Life vanta anche un Forum Ecm: ambienti online dedicati alla collaborazione fra gli iscritti ad ogni singolo corso. Il medico o il farmacista possono accedere con le proprie credenziali dal pannello utenti sul sito www.doctorslife.it, per confrontarsi con i colleghi impegnati nello stesso percorso di educazione continua in medicina.