Estate: campagna via radio per donazione sangue al Gemelli

28 luglio 2017- 12:34

Ideata e curata dal dj Corrado Gentile; partirà il 31 luglio e durerà per tutto agosto

Roma, 28 lug. (AdnKronos Salute) - Una campagna radiofonica con uno spot sociale per sostenere la donazione di sangue presso il Servizio di emotrasfusione del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. L'inziativa è stata ideata e curata da Corrado Gentile, storico conduttore di Rds nonché donatore del Gruppo donatori sangue 'Francesco Olgiati Onlus' che opera presso il Gemelli.La campagna potrà contare sul sostegno di Dimensione Suono Roma, Dimensione Suono 2, Ram Power 102.7 e della radio web Radio Show Italia, che trasmetteranno lo spot sociale ripetutamente a partire dal 31 luglio e fino al 3 settembre, mesi estivi nei quali purtroppo la disponibilità di sangue ed emocomponenti subisce un calo significativo e rischia di non essere sufficiente per le esigenze dei pazienti in cura al Gemelli.Oltre alla campagna radiofonica, il Policlinico e il Gruppo Donatori Olgiati per sostenere la donazione di sangue offrono a tutti i donatori del Gemelli un voucher per visitare i Musei Vaticani a soli 4€ e senza fare la fila, valido per tutto il 2017.