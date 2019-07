9 luglio 2019- 17:56 Estate: dermatologo, scottature 'facilitate' da alcuni cibi e bevande Dal sedano all'aneto, ma attenzione anche al drink Margarita perché c'è il lime

Roma, 9 lug. (AdnKronos Salute) - Il lime, certe varietà di carote, il sedano e l’aneto sono alcuni degli alimenti che possono facilitare le scottature, "in quanto contengono la furanocumarina, una sostanza chimica naturale che rende la pelle più sensibile ai raggi 'cattivi' del sole". Lo rivela Robert Gniadecki, dermatologo dell'Università di Alberta e componente del Cancer Research Institute of Northern Alberta, in un articolo apparso su 'Folio', pubblicazione online dell'ateneo. "La maggior parte delle persone è a conoscenza dei danni di una insolazione o delle scottature, ma pochi sanno che esistono alimenti che aumentano la sensibilità ai raggi Uv - ricorda il dermatologo - Ad esempio negli Usa è nota la 'scottatura da Margarita', quando il lime contenuto nel famoso cocktail entra in contatto con la pelle può reagire con i raggi solari e causare una fitofotodermatite". L'esperto mette in guardia anche dai prodotti solari che si usano per proteggersi: "Vanno evitati filtri solari che contengono oxybenzone, un composto organico che però può essere dannoso per la salute quando assorbito attraverso la pelle, e ovviamente rimedi casalinghi per curare le scottature: potrebbero rivelarsi dannosi e peggiorare la situazione".