31 luglio 2019- 11:39 Estate: Grillo, 'carenza sangue, prima di partire donate'

Roma, 31 lug. (AdnKronos Salute) - "Anche quest'anno il Centro nazionale sangue ci segnala carenza di sangue in diverse regioni. D'estate il bisogno di sacche di sangue non va in vacanza. Prima di partire andiamo a donare. Chi dona il sangue salva tante vite! Fatelo sapere anche ai vostri amici, è importante!". A lanciare l'appello su Facebook è il ministro della Salute, Giulia Grillo.