Estate: il pediatra, no ai compiti per le vacanze meglio crediti per lo sport

5 giugno 2017- 15:37

Obiettivo contrastare i chili di troppo, e per combattere inappetenza da caldo prendere piccoli per la gola

Roma, 5 giu. (AdnKronos Salute) - Niente compiti per le vacanze ma piuttosto molto sport. Meglio se all'aria aperta e a contatto con i coetanei. A pochi giorni dal suono dell’ultima campanella, è il pediatra Italo Farnetani, ordinario alla Libera Università Ludes di Malta, a spiegare come sfruttare al meglio le vacanze dopo la chiusura delle scuole: "I compiti sono un controsenso psicopedagogico e medico. Il bambino ha studiato tutto l’anno e si deve riposare – spiega all'Adnkronos Salute - e l’arrivo del caldo sottopone a un ulteriore stress l’organismo. Inoltre stare sui libri durante l’estate è diseducativo perché i bambini sono svogliati e perdono la grinta. Per questo di fronte ai compiti assegnati invito i genitori alla 'disobbedienza civile'"."Al contrario - sottolinea il pediatra - è importante sfruttare le vacanze per imparare nuove cose, che non sono solo quelle scritte sui libri, insieme ai propri coetanei". Tanti i consigli, a partire da un utilizzo moderato degli smartphone fino a 'sessioni' di sport: "Il rischio è quello di giornate troppo sedentarie - osserva Farnetani - Per questo invece dei compiti la scuola dovrebbe promuovere l’attività fisica in vacanza e assegnare esercizi di educazione motoria: almeno un’ora al giorno". Promossi anche i campi estivi, che non siano però "un duplicato della ricreazione invernale: niente collage o gare di pennarello né giochi da tavola - sottolinea - ma sport all’aperto, equitazione, bicicletta, calcio e pallavolo, oltre al nuoto anche in spiaggia per combattere l'obesità".Attenzione anche agli ultimi giorni di scuola: "In questo periodo, per la stanchezza accumulata e il caldo, i bambini potrebbero perdere l’appetito - assicura Farnetani – Dunque, vanno presi per la gola: sicuramente consigliate pasta corta o riso al pomodoro, pietanze fritte come pesce e patatine, che non fanno male se cucinate con olio di oliva. Pizza margherita per i più piccoli o con i wurstel per i grandi. Poi gelato al cioccolato e tutti i prodotti a base di cacao. E' necessario inoltre che i bimbi bevano molto (acqua fresca, anche frizzante e in bottigliette di plastica) per evitare che l’organismo si disidrati - conclude l'esperto - Per questo faccio un appello ai ristoratori e alle strutture turistiche: acqua gratis ai piccoli in vacanza".