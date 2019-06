24 giugno 2019- 16:59 Estate: il report, in Italia 95,2% acque balneazione è eccellente

Roma, 24 giu. (AdnKronos Salute) - E' ottima la qualità delle acque in Italia, con una percentuale di acque di balneazione di classi di qualità eccellente e buona pari al 95,2% del totale. E' quanto emerge dal Report Italian bathing water quality in 2018, pubblicato dalla Commissione europea all'interno del rapporto European Bathing Water Quality in 2018, in cui si illustra la qualità delle acque di balneazione in tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea.L'Italia - ricorda oggi il ministero della Salute sul suo sito web - è il Paese europeo con il maggior numero di acque di balneazione, circa un quarto del totale di quelle europee (22.131): 5.539 totali, di cui 4.871 marine e 668 interne. Seguono la Francia con 3.351, la Germania con 2.289 (acque interne), la Spagna con 2.228 e la Grecia con 1.598. Il dato del 95,2% si attesta oltre la media Ue (85%) e assume un significato ancora più rilevante se si considera appunto che circa 1/4 delle acque di balneazione marine in Europa sono localizzate in Italia, caratterizzata da una costa fortemente antropizzata. La classificazione di ogni singola acqua di balneazione viene effettuata al termine di ogni stagione balneare sulla base dei risultati analitici del monitoraggio, basato sui valori dei due indicatori microbiologici, escherichia coli ed enterococchi intestinali, con frequenza almeno mensile. Le classi di qualità sono 4: eccellente, buona, sufficiente, scarsa. Nella stagione balneare 2018 sul totale delle acque: il 90% è di qualità eccellente; il 5,2% buona; il 2,1% sufficiente; l'1,6% scarsa; l’1,2% non classificata per campionamenti insufficienti. In Europa lo scettro della classifica va a Cipro, con il 99,1% di acque balneabili eccellenti, seguita da Malta (98.9%), Austria (97.3%) e Grecia (97%).Il ministero della Salute attraverso il Portale Acque, nella sezione Acque di balneazione, offre la possibilità di visualizzare tutte le aree di balneazione, con i dati relativi al monitoraggio della stagione balneare in corso, lo stato di balneabilità in tempo reale e le informazioni ambientali riguardanti il profilo di costa di ogni singola area. E' disponibile anche l'App Portale Acque per dispositivi mobili, attraverso cui il cittadino potrà facilmente localizzare su una cartografia navigabile le aree di balneazione e consultare tutte le informazioni riguardanti la balneabilità delle stesse, aggiornate in tempo reale.Il cittadino potrà verificare la balneabilità dell'area, eventuali divieti di balneazione, i risultati analitici del monitoraggio, le informazioni ambientali, eventuali criticità dell'area e altre utili informazioni. Attraverso quest'applicazione il cittadino potrà inoltre interagire attivamente inviando segnalazioni, alle quali le autorità competenti daranno risposta al fine di mettere efficacemente in atto le misure di gestione necessarie. Recentemente il Portale Acque è stato implementato con una funzionalità che permette ai Comuni l'inserimento online delle ordinanze di divieto alla balneazione e delle relative revoche, secondo quanto previsto nel Decreto ministeriale 19 aprile 2018, di modifica del Decreto ministeriale 30 marzo 2010.A breve, inoltre, saranno disponibili anche i dati relativi alla depurazione, grazie alla collaborazione con l’Istat, e sulla mappa potranno essere visualizzati i depuratori, al fine di comparare i dati della depurazione con i dati del monitoraggio delle acque di balneazione. Un’ulteriore implementazione sarà quella relativa alla sicurezza delle spiagge. In collaborazione con la società di salvamento, per tutte le aree di balneazione saranno fornite informazioni sulla sicurezza della spiaggia, al fine di prevenire incidenti in acque di balneazione.