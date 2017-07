Estate: mappa zanzare tigre, prossima settimana 83 province super infestate

21 luglio 2017- 15:14

Roma, 21 lug. (AdnKronos Salute) - Zanzare tigre in aumento in molte zone d'Italia. E' uno degli effetti collaterali del clima torrido Secondo i dati del bollettino meteo di Vape Foundation divulgati da Anticimex, azienda internazionale di servizi di igiene ambientale, nella settimana dal 20 al 26 luglio saranno ben 83 le province con l'indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto, in una scala di intensità da 0 a 4. Nel Lazio l''allarme rosso' si concentrerà su tutte le province tranne Rieti (indice 1); in Friuli Venezia Giulia su Pordenone e Udine, seguite da Trieste (livello 3); in Abruzzo su L'Aquila, Chieti e Pescara, con Teramo all'indice 3; in Liguria su Genova e Savona, preferite a Imperia e La Spezia (livello 3). Termometro massimo in Puglia, Umbria e nelle Marche, interamente prese d'assalto; in Sicilia dove a salvarsi è la sola Caltanissetta, mentre in Basilicata saranno sia Matera sia Potenza a registrare l'indice 4. Calabria e Campania quasi al completo, dato che a essere attaccate saranno tutte le province, ad eccezione di Cosenza per la prima e di Avellino e Caserta per la seconda. Anche la Sardegna nel mirino del livello 4 con Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Olbia-Tempio e Oristano, e a seguire le province di Ogliastra e Sassari, al livello medio-alto (3). In Lombardia gli insetti famelici faranno la loro comparsa manifestandosi principalmente sui territori di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, e Pavia, sfiorando Varese che presenterà invece un indice medio-alto (3). In Piemonte maggiormente bersaglio delle zanzare Alessandria, Asti, Novara e Vercelli, seguite da Cuneo, Torino e Verbano-Cusio-Ossola al livello medio-alto (3). Se in Veneto a soffrire saranno tutte le province tranne Belluno (livello 1), in Toscana ad avvicinarsi all'indice più alto saranno Arezzo, Firenze, Lucca e Prato (livello medio-alto 3), in coda alle restanti di livello 4 (Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena).