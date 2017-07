Estate: pressione sotto controllo in montagna, al via campagna nei rifugi

19 luglio 2017- 16:51

Roma, 19 lug. (AdnKronos Salute) - La pressione sale in modo significativo in alta quota (sopra i 2.500 metri), iniziando a modificarsi anche in caso di salita ad altitudini moderate (attorno ai 1.800-2.000 metri). Lo hanno dimostrato studi recenti dell'Istituto Auxologico italiano e dell'Università di Milano-Bicocca. E questo si verifica in soggetti normali e in pazienti già ipertesi. Dato che, soprattutto in estate, il numero di persone con o senza problemi cardiovascolari che salgono in montagna è altissimo, la Società italiana contro l'ipertensione arteriosa (Siia), la Commissione medica centrale del Club alpino italiano e la Società italiana di medicina di montagna (Simem) hanno deciso di organizzare una campagna di informazione su questi temi.La campagna punta a promuovere in chi si avvicina alla montagna la consapevolezza sulle reazioni dell'apparato cardiovascolare a quote moderate e alte. Inoltre, la campagna ha anche l'obiettivo di effettuare una raccolta di dati per la ricerca scientifica sul comportamento della pressione in montagna e sul profilo individuale di rischio cardiovascolare tra gli escursionisti. Verranno istituite delle postazioni in 16 rifugi di montagna che hanno deciso di partecipare all'iniziativa, sulle Alpi in Italia e in Svizzera e sugli Appennini (in particolare in Valle D'Aosta, Lombardia, Alto Adige, Abruzzo e Lazio), dove gli escursionisti potranno ricevere informazioni sul rapporto tra pressione arteriosa e montagna, misurare pressione, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue, e compilare un breve questionario non solo contribuendo alla ricerca."Alpinisti ed escursionisti - afferma il presidente generale del Cai, Vincenzo Torti - possono in questo modo contribuire a una sempre più approfondita conoscenza sia delle risposte dell'organismo durante l'attività, sia delle criticità che possono emergere in presenza di patologie quali l'ipertensione. Il che sarà molto prezioso per le nostre scuole e per la pratica dell'accompagnamento in montagna".I rifugi nei quali si svolgerà questa campagna il 23 luglio sono: Rifugio Mantova (Gressoney-La-Trinité, Aosta), Rifugio Torino (Courmayeur, Aosta), Casermetta Monte Bianco Espace Mont Blanc (Courmayeur), Rifugio Teodulo (Valtournenche, Aosta), Capanna Michela/Motterascio (Canton Ticino, Svizzera), Rifugio Curò (Valbondione, Bergamo), Rifugio Tagliaferri (Schilpario, Bergamo), Rifugio Pizzini (Valfurva, Sondrio), Rifugio Martello (Martello, Bolzano), Rifugio Bolzano (Fiè allo Sciliar, Bolzano), Rifugio Vallon (Corvara, Bolzano), Rifugio Franchetti Gran Sasso (Teramo), Rifugio Duca Degli Abruzzi (Pietracamela, Teramo), Rifugio Rinaldi (Terminillo, Rieti).