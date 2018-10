23 ottobre 2018- 11:05 Eutanasia: alla Consulta udienza sul caso Dj Fabo-Cappato

Roma, 23 ott. (AdnKronos Salute) - È iniziata al palazzo della Consulta l’udienza pubblica sul caso DjFabo-Cappato, chiamata dal presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi come prima causa odierna, pur essendo la terza in ordine, anche per la rilevanza giuridica e mediatica della sentenza. La decisione dei giudici costituzionali investe infatti il reato di istigazione e aiuto al suicidio, con riflessi diretti e indiretti nel dibattito politico e morale sulla eutanasia.