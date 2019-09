17 settembre 2019- 12:01 Eutanasia: dopo un anno il caso DjFabo-Cappato torna alla Consulta Martedì 24 settembre udienza pubblica e poi camera di consiglio

Roma, 17 set. (AdnKronos Sallute) - A distanza di un anno - il tempo che i giudici della Corte Costituzionale avevano concesso al Parlamento per legiferare in materia - il caso Dj Fabo-Cappato e il tema della punibilità dell'aiuto al suicidio torna all'attenzione della Consulta. L'udienza pubblica della Corte Costituzionale si svolgerà martedì 24 settembre e per lo stesso giorno è fissata la camera di consiglio.